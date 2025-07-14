Валюты / PROV
PROV: Provident Financial Holdings Inc
15.56 USD 0.01 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PROV за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.46, а максимальная — 15.57.
Следите за динамикой Provident Financial Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
15.46 15.57
Годовой диапазон
12.98 16.70
- Предыдущее закрытие
- 15.55
- Open
- 15.50
- Bid
- 15.56
- Ask
- 15.86
- Low
- 15.46
- High
- 15.57
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 0.06%
- Месячное изменение
- 0.71%
- 6-месячное изменение
- 8.06%
- Годовое изменение
- 8.81%
