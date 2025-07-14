Valute / PROV
PROV: Provident Financial Holdings Inc
15.75 USD 0.04 (0.25%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PROV ha avuto una variazione del 0.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.64 e ad un massimo di 15.83.
Segui le dinamiche di Provident Financial Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PROV News
Intervallo Giornaliero
15.64 15.83
Intervallo Annuale
12.98 16.70
- Chiusura Precedente
- 15.71
- Apertura
- 15.80
- Bid
- 15.75
- Ask
- 16.05
- Minimo
- 15.64
- Massimo
- 15.83
- Volume
- 15
- Variazione giornaliera
- 0.25%
- Variazione Mensile
- 1.94%
- Variazione Semestrale
- 9.38%
- Variazione Annuale
- 10.14%
21 settembre, domenica