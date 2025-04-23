Moedas / POWW
POWW: AMMO Inc
1.43 USD 0.01 (0.70%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do POWW para hoje mudou para 0.70%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.42 e o mais alto foi 1.47.
Veja a dinâmica do par de moedas AMMO Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
1.42 1.47
Faixa anual
0.95 2.14
- Fechamento anterior
- 1.42
- Open
- 1.43
- Bid
- 1.43
- Ask
- 1.73
- Low
- 1.42
- High
- 1.47
- Volume
- 751
- Mudança diária
- 0.70%
- Mudança mensal
- 2.14%
- Mudança de 6 meses
- 3.62%
- Mudança anual
- 0.00%
