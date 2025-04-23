Währungen / POWW
POWW: AMMO Inc
1.43 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von POWW hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.42 bis zu einem Hoch von 1.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die AMMO Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
POWW News
- Outdoor Holding: Under Founder-Led GunBroker Transformation (Rating Upgrade) (POWW)
- Wall Street Breakfast Podcast: Futures Edge Higher, CPI
- Tödlicher Angriff auf US-Aktivist Kirk beflügelt Waffenaktien
- Gun stocks climb as Smith & Wesson, GrabAGun extend rally after Kirk shooting
- Loar Holdings Inc. (LOAR) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- GunBroker Won't Save Outdoor Holding: 9.2% Yielding Preferred Offers Better Risk-Reward
- Top 2 Consumer Stocks That May Implode This Month - AMMO (NASDAQ:POWW), ThredUp (NASDAQ:TDUP)
Tagesspanne
1.42 1.44
Jahresspanne
0.95 2.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.43
- Eröffnung
- 1.43
- Bid
- 1.43
- Ask
- 1.73
- Tief
- 1.42
- Hoch
- 1.44
- Volumen
- 402
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 2.14%
- 6-Monatsänderung
- 3.62%
- Jahresänderung
- 0.00%
