POWW: AMMO Inc
1.43 USD 0.01 (0.70%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс POWW за сегодня изменился на 0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.41, а максимальная — 1.45.
Следите за динамикой AMMO Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.41 1.45
Годовой диапазон
0.95 2.14
- Предыдущее закрытие
- 1.42
- Open
- 1.43
- Bid
- 1.43
- Ask
- 1.73
- Low
- 1.41
- High
- 1.45
- Объем
- 1.134 K
- Дневное изменение
- 0.70%
- Месячное изменение
- 2.14%
- 6-месячное изменение
- 3.62%
- Годовое изменение
- 0.00%
