Devises / POWW
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
POWW: AMMO Inc
1.44 USD 0.01 (0.70%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de POWW a changé de 0.70% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.41 et à un maximum de 1.45.
Suivez la dynamique AMMO Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
POWW Nouvelles
- Outdoor Holding: Under Founder-Led GunBroker Transformation (Rating Upgrade) (POWW)
- Wall Street Breakfast Podcast: Futures Edge Higher, CPI
- Les actions des fabricants d’armes en hausse après la fusillade de Kirk
- Gun stocks climb as Smith & Wesson, GrabAGun extend rally after Kirk shooting
- Loar Holdings Inc. (LOAR) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- GunBroker Won't Save Outdoor Holding: 9.2% Yielding Preferred Offers Better Risk-Reward
- Top 2 Consumer Stocks That May Implode This Month - AMMO (NASDAQ:POWW), ThredUp (NASDAQ:TDUP)
Range quotidien
1.41 1.45
Range Annuel
0.95 2.14
- Clôture Précédente
- 1.43
- Ouverture
- 1.43
- Bid
- 1.44
- Ask
- 1.74
- Plus Bas
- 1.41
- Plus Haut
- 1.45
- Volume
- 1.277 K
- Changement quotidien
- 0.70%
- Changement Mensuel
- 2.86%
- Changement à 6 Mois
- 4.35%
- Changement Annuel
- 0.70%
20 septembre, samedi