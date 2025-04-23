通貨 / POWW
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
POWW: AMMO Inc
1.43 USD 0.01 (0.70%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
POWWの今日の為替レートは、0.70%変化しました。日中、通貨は1あたり1.42の安値と1.47の高値で取引されました。
AMMO Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
POWW News
- Outdoor Holding: Under Founder-Led GunBroker Transformation (Rating Upgrade) (POWW)
- Wall Street Breakfast Podcast: Futures Edge Higher, CPI
- Gun stocks climb as Smith & Wesson, GrabAGun extend rally after Kirk shooting
- Loar Holdings Inc. (LOAR) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- GunBroker Won't Save Outdoor Holding: 9.2% Yielding Preferred Offers Better Risk-Reward
- Top 2 Consumer Stocks That May Implode This Month - AMMO (NASDAQ:POWW), ThredUp (NASDAQ:TDUP)
1日のレンジ
1.42 1.47
1年のレンジ
0.95 2.14
- 以前の終値
- 1.42
- 始値
- 1.43
- 買値
- 1.43
- 買値
- 1.73
- 安値
- 1.42
- 高値
- 1.47
- 出来高
- 1.097 K
- 1日の変化
- 0.70%
- 1ヶ月の変化
- 2.14%
- 6ヶ月の変化
- 3.62%
- 1年の変化
- 0.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K