통화 / POWW
POWW: AMMO Inc
1.44 USD 0.01 (0.70%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
POWW 환율이 오늘 0.70%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.41이고 고가는 1.45이었습니다.
AMMO Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
1.41 1.45
년간 변동
0.95 2.14
- 이전 종가
- 1.43
- 시가
- 1.43
- Bid
- 1.44
- Ask
- 1.74
- 저가
- 1.41
- 고가
- 1.45
- 볼륨
- 1.277 K
- 일일 변동
- 0.70%
- 월 변동
- 2.86%
- 6개월 변동
- 4.35%
- 년간 변동율
- 0.70%
20 9월, 토요일