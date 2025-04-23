QuotazioniSezioni
Valute / POWW
POWW: AMMO Inc

1.44 USD 0.01 (0.70%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio POWW ha avuto una variazione del 0.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.41 e ad un massimo di 1.45.

Segui le dinamiche di AMMO Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
1.41 1.45
Intervallo Annuale
0.95 2.14
Chiusura Precedente
1.43
Apertura
1.43
Bid
1.44
Ask
1.74
Minimo
1.41
Massimo
1.45
Volume
1.277 K
Variazione giornaliera
0.70%
Variazione Mensile
2.86%
Variazione Semestrale
4.35%
Variazione Annuale
0.70%
21 settembre, domenica