Valute / POWW
POWW: AMMO Inc
1.44 USD 0.01 (0.70%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio POWW ha avuto una variazione del 0.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.41 e ad un massimo di 1.45.
Segui le dinamiche di AMMO Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
POWW News
- Outdoor Holding: Under Founder-Led GunBroker Transformation (Rating Upgrade) (POWW)
- Wall Street Breakfast Podcast: Futures Edge Higher, CPI
- Gun stocks climb as Smith & Wesson, GrabAGun extend rally after Kirk shooting
- Loar Holdings Inc. (LOAR) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- GunBroker Won't Save Outdoor Holding: 9.2% Yielding Preferred Offers Better Risk-Reward
- Top 2 Consumer Stocks That May Implode This Month - AMMO (NASDAQ:POWW), ThredUp (NASDAQ:TDUP)
Intervallo Giornaliero
1.41 1.45
Intervallo Annuale
0.95 2.14
- Chiusura Precedente
- 1.43
- Apertura
- 1.43
- Bid
- 1.44
- Ask
- 1.74
- Minimo
- 1.41
- Massimo
- 1.45
- Volume
- 1.277 K
- Variazione giornaliera
- 0.70%
- Variazione Mensile
- 2.86%
- Variazione Semestrale
- 4.35%
- Variazione Annuale
- 0.70%
21 settembre, domenica