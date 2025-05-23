Moedas / PMVP
PMVP: PMV Pharmaceuticals Inc
1.23 USD 0.02 (1.60%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PMVP para hoje mudou para -1.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.19 e o mais alto foi 1.31.
Veja a dinâmica do par de moedas PMV Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PMVP Notícias
Faixa diária
1.19 1.31
Faixa anual
0.81 1.84
- Fechamento anterior
- 1.25
- Open
- 1.25
- Bid
- 1.23
- Ask
- 1.53
- Low
- 1.19
- High
- 1.31
- Volume
- 2.662 K
- Mudança diária
- -1.60%
- Mudança mensal
- -12.14%
- Mudança de 6 meses
- 12.84%
- Mudança anual
- -18.54%
