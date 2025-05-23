통화 / PMVP
PMVP: PMV Pharmaceuticals Inc
1.31 USD 0.08 (6.50%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PMVP 환율이 오늘 6.50%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.24이고 고가는 1.32이었습니다.
PMV Pharmaceuticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
PMVP News
- PMV 제약, H.C. Wainwright ’매수’ 등급 유지: 임상 데이터
- PMV Pharmaceuticals stock holds Buy rating at H.C. Wainwright on trial data
- PMV Pharmaceuticals, Inc. (PMVP) Special Call - Slideshow (NASDAQ:PMVP)
- PMV Pharmaceuticals stock rating reiterated at Buy by TD Cowen
- Why Is PMV Pharmaceuticals Stock Falling Wednesday - PMV Pharma (NASDAQ:PMVP)
- PMV Pharmaceuticals stock soars after promising cancer drug trial results
- PMV Pharma reports 33% response rate in TP53 Y220C mutation trial
- Ticktin Robert, general counsel, sells PMV Pharma shares for $24,651
- Pmv Pharma CFO Carulli sells $30k in common stock
- PMV Pharmaceuticals to Participate at Upcoming Investor Conferences
일일 변동 비율
1.24 1.32
년간 변동
0.81 1.84
- 이전 종가
- 1.23
- 시가
- 1.26
- Bid
- 1.31
- Ask
- 1.61
- 저가
- 1.24
- 고가
- 1.32
- 볼륨
- 843
- 일일 변동
- 6.50%
- 월 변동
- -6.43%
- 6개월 변동
- 20.18%
- 년간 변동율
- -13.25%
20 9월, 토요일