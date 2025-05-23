通貨 / PMVP
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
PMVP: PMV Pharmaceuticals Inc
1.23 USD 0.02 (1.60%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PMVPの今日の為替レートは、-1.60%変化しました。日中、通貨は1あたり1.19の安値と1.31の高値で取引されました。
PMV Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PMVP News
- PMV Pharmaceuticals, Inc. (PMVP) Special Call - Slideshow (NASDAQ:PMVP)
- PMV Pharmaceuticals stock rating reiterated at Buy by TD Cowen
- Why Is PMV Pharmaceuticals Stock Falling Wednesday - PMV Pharma (NASDAQ:PMVP)
- PMV Pharmaceuticals stock soars after promising cancer drug trial results
- PMV Pharma reports 33% response rate in TP53 Y220C mutation trial
- Ticktin Robert, general counsel, sells PMV Pharma shares for $24,651
- Pmv Pharma CFO Carulli sells $30k in common stock
- PMV Pharmaceuticals to Participate at Upcoming Investor Conferences
1日のレンジ
1.19 1.31
1年のレンジ
0.81 1.84
- 以前の終値
- 1.25
- 始値
- 1.25
- 買値
- 1.23
- 買値
- 1.53
- 安値
- 1.19
- 高値
- 1.31
- 出来高
- 2.662 K
- 1日の変化
- -1.60%
- 1ヶ月の変化
- -12.14%
- 6ヶ月の変化
- 12.84%
- 1年の変化
- -18.54%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K