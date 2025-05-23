货币 / PMVP
PMVP: PMV Pharmaceuticals Inc
1.27 USD 0.07 (5.83%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PMVP汇率已更改5.83%。当日，交易品种以低点1.20和高点1.35进行交易。
关注PMV Pharmaceuticals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PMVP新闻
日范围
1.20 1.35
年范围
0.81 1.84
- 前一天收盘价
- 1.20
- 开盘价
- 1.20
- 卖价
- 1.27
- 买价
- 1.57
- 最低价
- 1.20
- 最高价
- 1.35
- 交易量
- 1.915 K
- 日变化
- 5.83%
- 月变化
- -9.29%
- 6个月变化
- 16.51%
- 年变化
- -15.89%
