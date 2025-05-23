Divisas / PMVP
PMVP: PMV Pharmaceuticals Inc
1.25 USD 0.05 (4.17%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PMVP de hoy ha cambiado un 4.17%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.20, mientras que el máximo ha alcanzado 1.35.
Siga la dinámica de la pareja de divisas PMV Pharmaceuticals Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PMVP News
- PMV Pharmaceuticals, Inc. (PMVP) Special Call - Slideshow (NASDAQ:PMVP)
- TD Cowen reitera la calificación de compra para las acciones de PMV Pharmaceuticals
- PMV Pharmaceuticals stock rating reiterated at Buy by TD Cowen
- Why Is PMV Pharmaceuticals Stock Falling Wednesday - PMV Pharma (NASDAQ:PMVP)
- Las acciones de PMV Pharmaceuticals se disparan tras prometedores resultados en ensayo de medicamento contra el cáncer
- PMV Pharmaceuticals stock soars after promising cancer drug trial results
- PMV Pharma reports 33% response rate in TP53 Y220C mutation trial
- Ticktin Robert, general counsel, sells PMV Pharma shares for $24,651
- Pmv Pharma CFO Carulli sells $30k in common stock
- PMV Pharmaceuticals to Participate at Upcoming Investor Conferences
Rango diario
1.20 1.35
Rango anual
0.81 1.84
- Cierres anteriores
- 1.20
- Open
- 1.20
- Bid
- 1.25
- Ask
- 1.55
- Low
- 1.20
- High
- 1.35
- Volumen
- 2.083 K
- Cambio diario
- 4.17%
- Cambio mensual
- -10.71%
- Cambio a 6 meses
- 14.68%
- Cambio anual
- -17.22%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B