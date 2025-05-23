Валюты / PMVP
PMVP: PMV Pharmaceuticals Inc
1.20 USD 0.06 (5.26%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PMVP за сегодня изменился на 5.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.12, а максимальная — 1.25.
Курс PMVP за сегодня изменился на 5.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.12, а максимальная — 1.25.
Новости PMVP
- PMV Pharmaceuticals, Inc. (PMVP) Special Call - Slideshow (NASDAQ:PMVP)
- PMV Pharmaceuticals stock rating reiterated at Buy by TD Cowen
- Why Is PMV Pharmaceuticals Stock Falling Wednesday - PMV Pharma (NASDAQ:PMVP)
- PMV Pharmaceuticals stock soars after promising cancer drug trial results
- PMV Pharma reports 33% response rate in TP53 Y220C mutation trial
- Ticktin Robert, general counsel, sells PMV Pharma shares for $24,651
- Pmv Pharma CFO Carulli sells $30k in common stock
- PMV Pharmaceuticals to Participate at Upcoming Investor Conferences
Дневной диапазон
1.12 1.25
Годовой диапазон
0.81 1.84
- Предыдущее закрытие
- 1.14
- Open
- 1.13
- Bid
- 1.20
- Ask
- 1.50
- Low
- 1.12
- High
- 1.25
- Объем
- 1.808 K
- Дневное изменение
- 5.26%
- Месячное изменение
- -14.29%
- 6-месячное изменение
- 10.09%
- Годовое изменение
- -20.53%
