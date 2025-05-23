Devises / PMVP
PMVP: PMV Pharmaceuticals Inc
1.31 USD 0.08 (6.50%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PMVP a changé de 6.50% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.24 et à un maximum de 1.32.
Suivez la dynamique PMV Pharmaceuticals Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
PMVP Nouvelles
- PMV Pharmaceuticals conserve sa note d’achat chez H.C. Wainwright suite aux données d’essai
- PMV Pharmaceuticals stock holds Buy rating at H.C. Wainwright on trial data
- PMV Pharmaceuticals, Inc. (PMVP) Special Call - Slideshow (NASDAQ:PMVP)
- TD Cowen maintient sa recommandation d’achat pour l’action PMV Pharmaceuticals
- PMV Pharmaceuticals stock rating reiterated at Buy by TD Cowen
- Why Is PMV Pharmaceuticals Stock Falling Wednesday - PMV Pharma (NASDAQ:PMVP)
- Le titre de PMV Pharmaceuticals s’envole après des résultats prometteurs d’essais cliniques contre le cancer
- PMV Pharmaceuticals stock soars after promising cancer drug trial results
- PMV Pharma reports 33% response rate in TP53 Y220C mutation trial
- Ticktin Robert, general counsel, sells PMV Pharma shares for $24,651
- Pmv Pharma CFO Carulli sells $30k in common stock
- PMV Pharmaceuticals to Participate at Upcoming Investor Conferences
Range quotidien
1.24 1.32
Range Annuel
0.81 1.84
- Clôture Précédente
- 1.23
- Ouverture
- 1.26
- Bid
- 1.31
- Ask
- 1.61
- Plus Bas
- 1.24
- Plus Haut
- 1.32
- Volume
- 843
- Changement quotidien
- 6.50%
- Changement Mensuel
- -6.43%
- Changement à 6 Mois
- 20.18%
- Changement Annuel
- -13.25%
20 septembre, samedi