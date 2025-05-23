QuotazioniSezioni
PMVP
PMVP: PMV Pharmaceuticals Inc

1.31 USD 0.08 (6.50%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PMVP ha avuto una variazione del 6.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.24 e ad un massimo di 1.32.

Intervallo Giornaliero
1.24 1.32
Intervallo Annuale
0.81 1.84
Chiusura Precedente
1.23
Apertura
1.26
Bid
1.31
Ask
1.61
Minimo
1.24
Massimo
1.32
Volume
843
Variazione giornaliera
6.50%
Variazione Mensile
-6.43%
Variazione Semestrale
20.18%
Variazione Annuale
-13.25%
21 settembre, domenica