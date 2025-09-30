- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
PMTU: PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028
A taxa do PMTU para hoje mudou para -0.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.2675 e o mais alto foi 25.2750.
Veja a dinâmica do par de moedas PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PMTU hoje?
Hoje PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 (PMTU) está avaliado em 25.2675. O instrumento é negociado dentro de -0.01%, o fechamento de ontem foi 25.2702, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PMTU em tempo real.
As ações de PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 pagam dividendos?
Atualmente PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 está avaliado em 25.2675. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.52% e USD. Monitore os movimentos de PMTU no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PMTU?
Você pode comprar ações de PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 (PMTU) pelo preço atual 25.2675. Ordens geralmente são executadas perto de 25.2675 ou 25.2705, enquanto 3 e -0.03% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PMTU no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PMTU?
Investir em PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 envolve considerar a faixa anual 24.6300 - 26.1300 e o preço atual 25.2675. Muitos comparam -1.49% e -0.27% antes de enviar ordens em 25.2675 ou 25.2705. Estude as mudanças diárias de preço de PMTU no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Pennymac Mortgage Investment Trust?
O maior preço de Pennymac Mortgage Investment Trust (PMTU) no último ano foi 26.1300. As ações oscilaram bastante dentro de 24.6300 - 26.1300, e a comparação com 25.2702 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Pennymac Mortgage Investment Trust?
O menor preço de Pennymac Mortgage Investment Trust (PMTU) no ano foi 24.6300. A comparação com o preço atual 25.2675 e 24.6300 - 26.1300 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PMTU em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PMTU?
No passado PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.2702 e -2.52% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.2702
- Open
- 25.2750
- Bid
- 25.2675
- Ask
- 25.2705
- Low
- 25.2675
- High
- 25.2750
- Volume
- 3
- Mudança diária
- -0.01%
- Mudança mensal
- -1.49%
- Mudança de 6 meses
- -0.27%
- Mudança anual
- -2.52%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4