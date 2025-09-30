- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PMTU: PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028
Der Wechselkurs von PMTU hat sich für heute um -0.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.2675 bis zu einem Hoch von 25.2750 gehandelt.
Verfolgen Sie die PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PMTU heute?
Die Aktie von PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 (PMTU) notiert heute bei 25.2675. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.01% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.2702 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von PMTU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PMTU Dividenden?
PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 wird derzeit mit 25.2675 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.52% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PMTU zu verfolgen.
Wie kaufe ich PMTU-Aktien?
Sie können Aktien von PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 (PMTU) zum aktuellen Kurs von 25.2675 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.2675 oder 25.2705 platziert, während 3 und -0.03% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PMTU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PMTU-Aktien?
Bei einer Investition in PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 müssen die jährliche Spanne 24.6300 - 26.1300 und der aktuelle Kurs 25.2675 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.49% und -0.27%, bevor sie Orders zu 25.2675 oder 25.2705 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PMTU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Pennymac Mortgage Investment Trust?
Der höchste Kurs von Pennymac Mortgage Investment Trust (PMTU) im vergangenen Jahr lag bei 26.1300. Innerhalb von 24.6300 - 26.1300 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.2702 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Pennymac Mortgage Investment Trust?
Der niedrigste Kurs von Pennymac Mortgage Investment Trust (PMTU) im Laufe des Jahres betrug 24.6300. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.2675 und der Spanne 24.6300 - 26.1300 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PMTU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PMTU statt?
PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.2702 und -2.52% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.2702
- Eröffnung
- 25.2750
- Bid
- 25.2675
- Ask
- 25.2705
- Tief
- 25.2675
- Hoch
- 25.2750
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -0.01%
- Monatsänderung
- -1.49%
- 6-Monatsänderung
- -0.27%
- Jahresänderung
- -2.52%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4