PMTU: PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028
PMTUの今日の為替レートは、-0.01%変化しました。日中、通貨は1あたり25.2675の安値と25.2750の高値で取引されました。
PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
PMTU株の現在の価格は？
PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028の株価は本日25.2675です。-0.01%内で取引され、前日の終値は25.2702、取引量は3に達しました。PMTUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028の株は配当を出しますか？
PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028の現在の価格は25.2675です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.52%やUSDにも注目します。PMTUの動きはライブチャートで確認できます。
PMTU株を買う方法は？
PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028の株は現在25.2675で購入可能です。注文は通常25.2675または25.2705付近で行われ、3や-0.03%が市場の動きを示します。PMTUの最新情報はライブチャートで確認できます。
PMTU株に投資する方法は？
PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028への投資では、年間の値幅24.6300 - 26.1300と現在の25.2675を考慮します。注文は多くの場合25.2675や25.2705で行われる前に、-1.49%や-0.27%と比較されます。PMTUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Pennymac Mortgage Investment Trustの株の最高値は？
Pennymac Mortgage Investment Trustの過去1年の最高値は26.1300でした。24.6300 - 26.1300内で株価は大きく変動し、25.2702と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Pennymac Mortgage Investment Trustの株の最低値は？
Pennymac Mortgage Investment Trust(PMTU)の年間最安値は24.6300でした。現在の25.2675や24.6300 - 26.1300と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PMTUの動きはライブチャートで確認できます。
PMTUの株式分割はいつ行われましたか？
PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.2702、-2.52%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.2702
- 始値
- 25.2750
- 買値
- 25.2675
- 買値
- 25.2705
- 安値
- 25.2675
- 高値
- 25.2750
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- -0.01%
- 1ヶ月の変化
- -1.49%
- 6ヶ月の変化
- -0.27%
- 1年の変化
- -2.52%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前