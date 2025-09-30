- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
PMTU: PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028
Le taux de change de PMTU a changé de -0.01% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.2675 et à un maximum de 25.2750.
Suivez la dynamique PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action PMTU aujourd'hui ?
L'action PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 est cotée à 25.2675 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.01%, a clôturé hier à 25.2702 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de PMTU présente ces mises à jour.
L'action PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 verse-t-elle des dividendes ?
PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 est actuellement valorisé à 25.2675. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -2.52% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PMTU.
Comment acheter des actions PMTU ?
Vous pouvez acheter des actions PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 au cours actuel de 25.2675. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.2675 ou de 25.2705, le 3 et le -0.03% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PMTU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action PMTU ?
Investir dans PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.6300 - 26.1300 et le prix actuel 25.2675. Beaucoup comparent -1.49% et -0.27% avant de passer des ordres à 25.2675 ou 25.2705. Consultez le graphique du cours de PMTU en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Pennymac Mortgage Investment Trust ?
Le cours le plus élevé de Pennymac Mortgage Investment Trust l'année dernière était 26.1300. Au cours de 24.6300 - 26.1300, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.2702 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Pennymac Mortgage Investment Trust ?
Le cours le plus bas de Pennymac Mortgage Investment Trust (PMTU) sur l'année a été 24.6300. Sa comparaison avec 25.2675 et 24.6300 - 26.1300 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PMTU sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action PMTU a-t-elle été divisée ?
PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.2702 et -2.52% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.2702
- Ouverture
- 25.2750
- Bid
- 25.2675
- Ask
- 25.2705
- Plus Bas
- 25.2675
- Plus Haut
- 25.2750
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- -0.01%
- Changement Mensuel
- -1.49%
- Changement à 6 Mois
- -0.27%
- Changement Annuel
- -2.52%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4