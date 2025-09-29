КотировкиРазделы
PMTU: PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028

25.2675 USD 0.0027 (0.01%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PMTU за сегодня изменился на -0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.2675, а максимальная — 25.2750.

Следите за динамикой PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PMTU сегодня?

PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 (PMTU) сегодня оценивается на уровне 25.2675. Инструмент торгуется в пределах -0.01%, вчерашнее закрытие составило 25.2702, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PMTU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028?

PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 в настоящее время оценивается в 25.2675. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.52% и USD. Отслеживайте движения PMTU на графике в реальном времени.

Как купить акции PMTU?

Вы можете купить акции PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 (PMTU) по текущей цене 25.2675. Ордера обычно размещаются около 25.2675 или 25.2705, тогда как 3 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PMTU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PMTU?

Инвестирование в PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 предполагает учет годового диапазона 24.6300 - 26.1300 и текущей цены 25.2675. Многие сравнивают -1.49% и -0.27% перед размещением ордеров на 25.2675 или 25.2705. Изучайте ежедневные изменения цены PMTU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pennymac Mortgage Investment Trust?

Самая высокая цена Pennymac Mortgage Investment Trust (PMTU) за последний год составила 26.1300. Акции заметно колебались в пределах 24.6300 - 26.1300, сравнение с 25.2702 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pennymac Mortgage Investment Trust?

Самая низкая цена Pennymac Mortgage Investment Trust (PMTU) за год составила 24.6300. Сравнение с текущими 25.2675 и 24.6300 - 26.1300 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PMTU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PMTU?

В прошлом PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.2702 и -2.52% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.2675 25.2750
Годовой диапазон
24.6300 26.1300
Предыдущее закрытие
25.2702
Open
25.2750
Bid
25.2675
Ask
25.2705
Low
25.2675
High
25.2750
Объем
3
Дневное изменение
-0.01%
Месячное изменение
-1.49%
6-месячное изменение
-0.27%
Годовое изменение
-2.52%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.