Курс PMTU за сегодня изменился на -0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.2675, а максимальная — 25.2750.

Следите за динамикой PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.