PMTU: PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028
Курс PMTU за сегодня изменился на -0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.2675, а максимальная — 25.2750.
Следите за динамикой PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PMTU сегодня?
PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 (PMTU) сегодня оценивается на уровне 25.2675. Инструмент торгуется в пределах -0.01%, вчерашнее закрытие составило 25.2702, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PMTU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028?
PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 в настоящее время оценивается в 25.2675. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.52% и USD. Отслеживайте движения PMTU на графике в реальном времени.
Как купить акции PMTU?
Вы можете купить акции PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 (PMTU) по текущей цене 25.2675. Ордера обычно размещаются около 25.2675 или 25.2705, тогда как 3 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PMTU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PMTU?
Инвестирование в PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 предполагает учет годового диапазона 24.6300 - 26.1300 и текущей цены 25.2675. Многие сравнивают -1.49% и -0.27% перед размещением ордеров на 25.2675 или 25.2705. Изучайте ежедневные изменения цены PMTU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pennymac Mortgage Investment Trust?
Самая высокая цена Pennymac Mortgage Investment Trust (PMTU) за последний год составила 26.1300. Акции заметно колебались в пределах 24.6300 - 26.1300, сравнение с 25.2702 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pennymac Mortgage Investment Trust?
Самая низкая цена Pennymac Mortgage Investment Trust (PMTU) за год составила 24.6300. Сравнение с текущими 25.2675 и 24.6300 - 26.1300 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PMTU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PMTU?
В прошлом PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.2702 и -2.52% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.2702
- Open
- 25.2750
- Bid
- 25.2675
- Ask
- 25.2705
- Low
- 25.2675
- High
- 25.2750
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.01%
- Месячное изменение
- -1.49%
- 6-месячное изменение
- -0.27%
- Годовое изменение
- -2.52%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%