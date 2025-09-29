报价部分
货币 / PMTU
回到股票

PMTU: PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028

25.2675 USD 0.0027 (0.01%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日PMTU汇率已更改-0.01%。当日，交易品种以低点25.2675和高点25.2750进行交易。

关注PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

PMTU股票今天的价格是多少？

PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028股票今天的定价为25.2675。它在-0.01%范围内交易，昨天的收盘价为25.2702，交易量达到3。PMTU的实时价格图表显示了这些更新。

PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028股票是否支付股息？

PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028目前的价值为25.2675。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.52%和USD。实时查看图表以跟踪PMTU走势。

如何购买PMTU股票？

您可以以25.2675的当前价格购买PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028股票。订单通常设置在25.2675或25.2705附近，而3和-0.03%显示市场活动。立即关注PMTU的实时图表更新。

如何投资PMTU股票？

投资PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028需要考虑年度范围24.6300 - 26.1300和当前价格25.2675。许多人在以25.2675或25.2705下订单之前，会比较-1.49%和。实时查看PMTU价格图表，了解每日变化。

Pennymac Mortgage Investment Trust股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Pennymac Mortgage Investment Trust的最高价格是26.1300。在24.6300 - 26.1300内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028的绩效。

Pennymac Mortgage Investment Trust股票的最低价格是多少？

Pennymac Mortgage Investment Trust（PMTU）的最低价格为24.6300。将其与当前的25.2675和24.6300 - 26.1300进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PMTU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PMTU股票是什么时候拆分的？

PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.2702和-2.52%中可见。

日范围
25.2675 25.2750
年范围
24.6300 26.1300
前一天收盘价
25.2702
开盘价
25.2750
卖价
25.2675
买价
25.2705
最低价
25.2675
最高价
25.2750
交易量
3
日变化
-0.01%
月变化
-1.49%
6个月变化
-0.27%
年变化
-2.52%
