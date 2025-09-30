QuotazioniSezioni
PMTU: PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028

25.2675 USD 0.0027 (0.01%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PMTU ha avuto una variazione del -0.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.2675 e ad un massimo di 25.2750.

Segui le dinamiche di PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni PMTU oggi?

Oggi le azioni PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 sono prezzate a 25.2675. Viene scambiato all'interno di -0.01%, la chiusura di ieri è stata 25.2702 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PMTU mostra questi aggiornamenti.

Le azioni PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 pagano dividendi?

PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 è attualmente valutato a 25.2675. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.52% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PMTU.

Come acquistare azioni PMTU?

Puoi acquistare azioni PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 al prezzo attuale di 25.2675. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.2675 o 25.2705, mentre 3 e -0.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PMTU sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni PMTU?

Investire in PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 implica considerare l'intervallo annuale 24.6300 - 26.1300 e il prezzo attuale 25.2675. Molti confrontano -1.49% e -0.27% prima di effettuare ordini su 25.2675 o 25.2705. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PMTU con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Pennymac Mortgage Investment Trust?

Il prezzo massimo di Pennymac Mortgage Investment Trust nell'ultimo anno è stato 26.1300. All'interno di 24.6300 - 26.1300, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.2702 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Pennymac Mortgage Investment Trust?

Il prezzo più basso di Pennymac Mortgage Investment Trust (PMTU) nel corso dell'anno è stato 24.6300. Confrontandolo con gli attuali 25.2675 e 24.6300 - 26.1300 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PMTU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PMTU?

PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.2702 e -2.52%.

Intervallo Giornaliero
25.2675 25.2750
Intervallo Annuale
24.6300 26.1300
Chiusura Precedente
25.2702
Apertura
25.2750
Bid
25.2675
Ask
25.2705
Minimo
25.2675
Massimo
25.2750
Volume
3
Variazione giornaliera
-0.01%
Variazione Mensile
-1.49%
Variazione Semestrale
-0.27%
Variazione Annuale
-2.52%
