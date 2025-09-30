- Panoramica
PMTU: PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028
Il tasso di cambio PMTU ha avuto una variazione del -0.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.2675 e ad un massimo di 25.2750.
Segui le dinamiche di PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PMTU oggi?
Oggi le azioni PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 sono prezzate a 25.2675. Viene scambiato all'interno di -0.01%, la chiusura di ieri è stata 25.2702 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PMTU mostra questi aggiornamenti.
Le azioni PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 pagano dividendi?
PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 è attualmente valutato a 25.2675. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.52% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PMTU.
Come acquistare azioni PMTU?
Puoi acquistare azioni PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 al prezzo attuale di 25.2675. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.2675 o 25.2705, mentre 3 e -0.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PMTU sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PMTU?
Investire in PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 implica considerare l'intervallo annuale 24.6300 - 26.1300 e il prezzo attuale 25.2675. Molti confrontano -1.49% e -0.27% prima di effettuare ordini su 25.2675 o 25.2705. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PMTU con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Pennymac Mortgage Investment Trust?
Il prezzo massimo di Pennymac Mortgage Investment Trust nell'ultimo anno è stato 26.1300. All'interno di 24.6300 - 26.1300, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.2702 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Pennymac Mortgage Investment Trust?
Il prezzo più basso di Pennymac Mortgage Investment Trust (PMTU) nel corso dell'anno è stato 24.6300. Confrontandolo con gli attuali 25.2675 e 24.6300 - 26.1300 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PMTU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PMTU?
PennyMac Mortgage Investment Trust 8.50% Senior Notes due 2028 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.2702 e -2.52%.
- Chiusura Precedente
- 25.2702
- Apertura
- 25.2750
- Bid
- 25.2675
- Ask
- 25.2705
- Minimo
- 25.2675
- Massimo
- 25.2750
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- -0.01%
- Variazione Mensile
- -1.49%
- Variazione Semestrale
- -0.27%
- Variazione Annuale
- -2.52%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4