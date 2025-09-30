CotaçõesSeções
PMT-PA: PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo

24.63 USD 0.03 (0.12%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do PMT-PA para hoje mudou para 0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.57 e o mais alto foi 24.63.

Veja a dinâmica do par de moedas PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de PMT-PA hoje?

Hoje PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo (PMT-PA) está avaliado em 24.63. O instrumento é negociado dentro de 0.12%, o fechamento de ontem foi 24.60, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PMT-PA em tempo real.

As ações de PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo pagam dividendos?

Atualmente PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo está avaliado em 24.63. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.81% e USD. Monitore os movimentos de PMT-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de PMT-PA?

Você pode comprar ações de PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo (PMT-PA) pelo preço atual 24.63. Ordens geralmente são executadas perto de 24.63 ou 24.93, enquanto 5 e 0.24% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PMT-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de PMT-PA?

Investir em PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo envolve considerar a faixa anual 22.39 - 25.08 e o preço atual 24.63. Muitos comparam 1.15% e -0.81% antes de enviar ordens em 24.63 ou 24.93. Estude as mudanças diárias de preço de PMT-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Pennymac Mortgage Investment Trust?

O maior preço de Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PA) no último ano foi 25.08. As ações oscilaram bastante dentro de 22.39 - 25.08, e a comparação com 24.60 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Pennymac Mortgage Investment Trust?

O menor preço de Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PA) no ano foi 22.39. A comparação com o preço atual 24.63 e 22.39 - 25.08 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PMT-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de PMT-PA?

No passado PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.60 e -0.81% após os eventos corporativos.

Faixa diária
24.57 24.63
Faixa anual
22.39 25.08
Fechamento anterior
24.60
Open
24.57
Bid
24.63
Ask
24.93
Low
24.57
High
24.63
Volume
5
Mudança diária
0.12%
Mudança mensal
1.15%
Mudança de 6 meses
-0.81%
Mudança anual
-0.81%
