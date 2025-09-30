- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
PMT-PA: PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo
A taxa do PMT-PA para hoje mudou para 0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.57 e o mais alto foi 24.63.
Veja a dinâmica do par de moedas PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PMT-PA hoje?
Hoje PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo (PMT-PA) está avaliado em 24.63. O instrumento é negociado dentro de 0.12%, o fechamento de ontem foi 24.60, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PMT-PA em tempo real.
As ações de PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo pagam dividendos?
Atualmente PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo está avaliado em 24.63. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.81% e USD. Monitore os movimentos de PMT-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PMT-PA?
Você pode comprar ações de PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo (PMT-PA) pelo preço atual 24.63. Ordens geralmente são executadas perto de 24.63 ou 24.93, enquanto 5 e 0.24% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PMT-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PMT-PA?
Investir em PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo envolve considerar a faixa anual 22.39 - 25.08 e o preço atual 24.63. Muitos comparam 1.15% e -0.81% antes de enviar ordens em 24.63 ou 24.93. Estude as mudanças diárias de preço de PMT-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Pennymac Mortgage Investment Trust?
O maior preço de Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PA) no último ano foi 25.08. As ações oscilaram bastante dentro de 22.39 - 25.08, e a comparação com 24.60 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Pennymac Mortgage Investment Trust?
O menor preço de Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PA) no ano foi 22.39. A comparação com o preço atual 24.63 e 22.39 - 25.08 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PMT-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PMT-PA?
No passado PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.60 e -0.81% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 24.60
- Open
- 24.57
- Bid
- 24.63
- Ask
- 24.93
- Low
- 24.57
- High
- 24.63
- Volume
- 5
- Mudança diária
- 0.12%
- Mudança mensal
- 1.15%
- Mudança de 6 meses
- -0.81%
- Mudança anual
- -0.81%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4