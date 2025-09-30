QuotazioniSezioni
Valute / PMT-PA
Tornare a Azioni

PMT-PA: PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo

24.63 USD 0.03 (0.12%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PMT-PA ha avuto una variazione del 0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.57 e ad un massimo di 24.63.

Segui le dinamiche di PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni PMT-PA oggi?

Oggi le azioni PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo sono prezzate a 24.63. Viene scambiato all'interno di 0.12%, la chiusura di ieri è stata 24.60 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PMT-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo pagano dividendi?

PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo è attualmente valutato a 24.63. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.81% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PMT-PA.

Come acquistare azioni PMT-PA?

Puoi acquistare azioni PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo al prezzo attuale di 24.63. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.63 o 24.93, mentre 5 e 0.24% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PMT-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni PMT-PA?

Investire in PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo implica considerare l'intervallo annuale 22.39 - 25.08 e il prezzo attuale 24.63. Molti confrontano 1.15% e -0.81% prima di effettuare ordini su 24.63 o 24.93. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PMT-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Pennymac Mortgage Investment Trust?

Il prezzo massimo di Pennymac Mortgage Investment Trust nell'ultimo anno è stato 25.08. All'interno di 22.39 - 25.08, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.60 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Pennymac Mortgage Investment Trust?

Il prezzo più basso di Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PA) nel corso dell'anno è stato 22.39. Confrontandolo con gli attuali 24.63 e 22.39 - 25.08 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PMT-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PMT-PA?

PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.60 e -0.81%.

Intervallo Giornaliero
24.57 24.63
Intervallo Annuale
22.39 25.08
Chiusura Precedente
24.60
Apertura
24.57
Bid
24.63
Ask
24.93
Minimo
24.57
Massimo
24.63
Volume
5
Variazione giornaliera
0.12%
Variazione Mensile
1.15%
Variazione Semestrale
-0.81%
Variazione Annuale
-0.81%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4