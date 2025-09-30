- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PMT-PA: PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo
Il tasso di cambio PMT-PA ha avuto una variazione del 0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.57 e ad un massimo di 24.63.
Segui le dinamiche di PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PMT-PA oggi?
Oggi le azioni PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo sono prezzate a 24.63. Viene scambiato all'interno di 0.12%, la chiusura di ieri è stata 24.60 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PMT-PA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo pagano dividendi?
PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo è attualmente valutato a 24.63. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.81% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PMT-PA.
Come acquistare azioni PMT-PA?
Puoi acquistare azioni PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo al prezzo attuale di 24.63. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.63 o 24.93, mentre 5 e 0.24% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PMT-PA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PMT-PA?
Investire in PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo implica considerare l'intervallo annuale 22.39 - 25.08 e il prezzo attuale 24.63. Molti confrontano 1.15% e -0.81% prima di effettuare ordini su 24.63 o 24.93. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PMT-PA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Pennymac Mortgage Investment Trust?
Il prezzo massimo di Pennymac Mortgage Investment Trust nell'ultimo anno è stato 25.08. All'interno di 22.39 - 25.08, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.60 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Pennymac Mortgage Investment Trust?
Il prezzo più basso di Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PA) nel corso dell'anno è stato 22.39. Confrontandolo con gli attuali 24.63 e 22.39 - 25.08 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PMT-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PMT-PA?
PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.60 e -0.81%.
- Chiusura Precedente
- 24.60
- Apertura
- 24.57
- Bid
- 24.63
- Ask
- 24.93
- Minimo
- 24.57
- Massimo
- 24.63
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- 0.12%
- Variazione Mensile
- 1.15%
- Variazione Semestrale
- -0.81%
- Variazione Annuale
- -0.81%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4