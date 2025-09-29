КотировкиРазделы
PMT-PA: PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo

24.63 USD 0.03 (0.12%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PMT-PA за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.57, а максимальная — 24.63.

Следите за динамикой PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PMT-PA сегодня?

PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo (PMT-PA) сегодня оценивается на уровне 24.63. Инструмент торгуется в пределах 0.12%, вчерашнее закрытие составило 24.60, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PMT-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo?

PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo в настоящее время оценивается в 24.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.81% и USD. Отслеживайте движения PMT-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции PMT-PA?

Вы можете купить акции PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo (PMT-PA) по текущей цене 24.63. Ордера обычно размещаются около 24.63 или 24.93, тогда как 5 и 0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PMT-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PMT-PA?

Инвестирование в PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo предполагает учет годового диапазона 22.39 - 25.08 и текущей цены 24.63. Многие сравнивают 1.15% и -0.81% перед размещением ордеров на 24.63 или 24.93. Изучайте ежедневные изменения цены PMT-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pennymac Mortgage Investment Trust?

Самая высокая цена Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PA) за последний год составила 25.08. Акции заметно колебались в пределах 22.39 - 25.08, сравнение с 24.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pennymac Mortgage Investment Trust?

Самая низкая цена Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PA) за год составила 22.39. Сравнение с текущими 24.63 и 22.39 - 25.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PMT-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PMT-PA?

В прошлом PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.60 и -0.81% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.57 24.63
Годовой диапазон
22.39 25.08
Предыдущее закрытие
24.60
Open
24.57
Bid
24.63
Ask
24.93
Low
24.57
High
24.63
Объем
5
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
1.15%
6-месячное изменение
-0.81%
Годовое изменение
-0.81%
