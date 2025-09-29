PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Floの現在の価格は24.63です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.81%やUSDにも注目します。PMT-PAの動きはライブチャートで確認できます。

Pennymac Mortgage Investment Trustの株の最低値は？

Pennymac Mortgage Investment Trust(PMT-PA)の年間最安値は22.39でした。現在の24.63や22.39 - 25.08と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PMT-PAの動きはライブチャートで確認できます。