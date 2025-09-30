- Übersicht
PMT-PA: PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo
Der Wechselkurs von PMT-PA hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.57 bis zu einem Hoch von 24.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PMT-PA heute?
Die Aktie von PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo (PMT-PA) notiert heute bei 24.63. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.12% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.60 und das Handelsvolumen erreichte 5. Das Live-Chart von PMT-PA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PMT-PA Dividenden?
PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo wird derzeit mit 24.63 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.81% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PMT-PA zu verfolgen.
Wie kaufe ich PMT-PA-Aktien?
Sie können Aktien von PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo (PMT-PA) zum aktuellen Kurs von 24.63 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.63 oder 24.93 platziert, während 5 und 0.24% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PMT-PA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PMT-PA-Aktien?
Bei einer Investition in PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo müssen die jährliche Spanne 22.39 - 25.08 und der aktuelle Kurs 24.63 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.15% und -0.81%, bevor sie Orders zu 24.63 oder 24.93 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PMT-PA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Pennymac Mortgage Investment Trust?
Der höchste Kurs von Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PA) im vergangenen Jahr lag bei 25.08. Innerhalb von 22.39 - 25.08 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.60 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Pennymac Mortgage Investment Trust?
Der niedrigste Kurs von Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PA) im Laufe des Jahres betrug 22.39. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.63 und der Spanne 22.39 - 25.08 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PMT-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PMT-PA statt?
PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.60 und -0.81% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.60
- Eröffnung
- 24.57
- Bid
- 24.63
- Ask
- 24.93
- Tief
- 24.57
- Hoch
- 24.63
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 0.12%
- Monatsänderung
- 1.15%
- 6-Monatsänderung
- -0.81%
- Jahresänderung
- -0.81%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4