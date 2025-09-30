KurseKategorien
PMT-PA: PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo

24.63 USD 0.03 (0.12%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PMT-PA hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.57 bis zu einem Hoch von 24.63 gehandelt.

Verfolgen Sie die PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von PMT-PA heute?

Die Aktie von PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo (PMT-PA) notiert heute bei 24.63. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.12% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.60 und das Handelsvolumen erreichte 5. Das Live-Chart von PMT-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie PMT-PA Dividenden?

PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo wird derzeit mit 24.63 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.81% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PMT-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich PMT-PA-Aktien?

Sie können Aktien von PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo (PMT-PA) zum aktuellen Kurs von 24.63 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.63 oder 24.93 platziert, während 5 und 0.24% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PMT-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in PMT-PA-Aktien?

Bei einer Investition in PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo müssen die jährliche Spanne 22.39 - 25.08 und der aktuelle Kurs 24.63 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.15% und -0.81%, bevor sie Orders zu 24.63 oder 24.93 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PMT-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Pennymac Mortgage Investment Trust?

Der höchste Kurs von Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PA) im vergangenen Jahr lag bei 25.08. Innerhalb von 22.39 - 25.08 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.60 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Pennymac Mortgage Investment Trust?

Der niedrigste Kurs von Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PA) im Laufe des Jahres betrug 22.39. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.63 und der Spanne 22.39 - 25.08 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PMT-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von PMT-PA statt?

PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.60 und -0.81% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
24.57 24.63
Jahresspanne
22.39 25.08
Vorheriger Schlusskurs
24.60
Eröffnung
24.57
Bid
24.63
Ask
24.93
Tief
24.57
Hoch
24.63
Volumen
5
Tagesänderung
0.12%
Monatsänderung
1.15%
6-Monatsänderung
-0.81%
Jahresänderung
-0.81%
