PMT-PA: PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo

24.63 USD 0.03 (0.12%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日PMT-PA汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点24.57和高点24.63进行交易。

关注PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

PMT-PA股票今天的价格是多少？

PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo股票今天的定价为24.63。它在0.12%范围内交易，昨天的收盘价为24.60，交易量达到5。PMT-PA的实时价格图表显示了这些更新。

PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo股票是否支付股息？

PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo目前的价值为24.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.81%和USD。实时查看图表以跟踪PMT-PA走势。

如何购买PMT-PA股票？

您可以以24.63的当前价格购买PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo股票。订单通常设置在24.63或24.93附近，而5和0.24%显示市场活动。立即关注PMT-PA的实时图表更新。

如何投资PMT-PA股票？

投资PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo需要考虑年度范围22.39 - 25.08和当前价格24.63。许多人在以24.63或24.93下订单之前，会比较1.15%和。实时查看PMT-PA价格图表，了解每日变化。

Pennymac Mortgage Investment Trust股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Pennymac Mortgage Investment Trust的最高价格是25.08。在22.39 - 25.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo的绩效。

Pennymac Mortgage Investment Trust股票的最低价格是多少？

Pennymac Mortgage Investment Trust（PMT-PA）的最低价格为22.39。将其与当前的24.63和22.39 - 25.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PMT-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PMT-PA股票是什么时候拆分的？

PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% Series A Fixed-to-Flo历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.60和-0.81%中可见。

日范围
24.57 24.63
年范围
22.39 25.08
前一天收盘价
24.60
开盘价
24.57
卖价
24.63
买价
24.93
最低价
24.57
最高价
24.63
交易量
5
日变化
0.12%
月变化
1.15%
6个月变化
-0.81%
年变化
-0.81%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值