Moedas / PMN
PMN: ProMIS Neurosciences Inc
0.46 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PMN para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.44 e o mais alto foi 0.46.
Veja a dinâmica do par de moedas ProMIS Neurosciences Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PMN Notícias
- ProMIS advances Alzheimer’s drug to final dose level in clinical trial
- Phoenix Mecano stock drops 3% as Q2 profit plunges on weak demand, costs
- ProMIS Neurosciences raises $12 million through PIPE financing and warrants
- Why Vicor Shares Are Trading Higher By 39%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Abivax (NASDAQ:ABVX)
- ProMIS Neurosciences stock gets FDA Fast Track designation for PMN310
- ProMIS Neurosciences ends at-the-market agreement and receives FDA fast track for PMN310
- Why Is ProMIS Neurosciences Stock (PMN) Up 180% Today? - TipRanks.com
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.04%
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Nasdaq Surges Over 100 Points; Domino's Shares Fall After Q2 Results - Barnes & Noble Education (NYSE:BNED), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Dow Gains 50 Points; Verizon Earnings Top Views - OceanPal (NASDAQ:OP), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- ProMIS Neurosciences stock soars after FDA grants Fast Track for Alzheimer’s drug
- FDA grants fast track designation to ProMIS Neurosciences’ Alzheimer’s drug
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- ProMIS Neurosciences receives extension from Nasdaq to regain minimum bid price
- ProMIS Neurosciences Presents at H.C. Wainwright 6th Annual Neuro Perspectives Hybrid Conference
- Promis Neurosciences approves new incentive plan
- This NeuroSense Therapeutics Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 3 Initiations For Monday - NeuroSense Therapeutics (NASDAQ:NRSN), Primis Finl (NASDAQ:FRST)
Faixa diária
0.44 0.46
Faixa anual
0.38 1.59
- Fechamento anterior
- 0.46
- Open
- 0.46
- Bid
- 0.46
- Ask
- 0.76
- Low
- 0.44
- High
- 0.46
- Volume
- 253
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -14.81%
- Mudança de 6 meses
- -35.21%
- Mudança anual
- -62.90%
