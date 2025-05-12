Währungen / PMN
PMN: ProMIS Neurosciences Inc
0.45 USD 0.01 (2.17%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PMN hat sich für heute um -2.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.44 bis zu einem Hoch von 0.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProMIS Neurosciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PMN News
- ProMIS advances Alzheimer’s drug to final dose level in clinical trial
- Phoenix Mecano stock drops 3% as Q2 profit plunges on weak demand, costs
- ProMIS Neurosciences raises $12 million through PIPE financing and warrants
- Why Vicor Shares Are Trading Higher By 39%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Abivax (NASDAQ:ABVX)
- ProMIS Neurosciences stock gets FDA Fast Track designation for PMN310
- ProMIS Neurosciences ends at-the-market agreement and receives FDA fast track for PMN310
- Why Is ProMIS Neurosciences Stock (PMN) Up 180% Today? - TipRanks.com
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.04%
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Nasdaq Surges Over 100 Points; Domino's Shares Fall After Q2 Results - Barnes & Noble Education (NYSE:BNED), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Dow Gains 50 Points; Verizon Earnings Top Views - OceanPal (NASDAQ:OP), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- ProMIS Neurosciences stock soars after FDA grants Fast Track for Alzheimer’s drug
- FDA grants fast track designation to ProMIS Neurosciences’ Alzheimer’s drug
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- ProMIS Neurosciences receives extension from Nasdaq to regain minimum bid price
- ProMIS Neurosciences Presents at H.C. Wainwright 6th Annual Neuro Perspectives Hybrid Conference
- Promis Neurosciences approves new incentive plan
- This NeuroSense Therapeutics Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 3 Initiations For Monday - NeuroSense Therapeutics (NASDAQ:NRSN), Primis Finl (NASDAQ:FRST)
Tagesspanne
0.44 0.46
Jahresspanne
0.38 1.59
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.46
- Eröffnung
- 0.46
- Bid
- 0.45
- Ask
- 0.75
- Tief
- 0.44
- Hoch
- 0.46
- Volumen
- 238
- Tagesänderung
- -2.17%
- Monatsänderung
- -16.67%
- 6-Monatsänderung
- -36.62%
- Jahresänderung
- -63.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K