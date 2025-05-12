Валюты / PMN
PMN: ProMIS Neurosciences Inc
0.42 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PMN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.41, а максимальная — 0.45.
Следите за динамикой ProMIS Neurosciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PMN
- ProMIS advances Alzheimer’s drug to final dose level in clinical trial
- Phoenix Mecano stock drops 3% as Q2 profit plunges on weak demand, costs
- ProMIS Neurosciences raises $12 million through PIPE financing and warrants
- Why Vicor Shares Are Trading Higher By 39%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Abivax (NASDAQ:ABVX)
- ProMIS Neurosciences stock gets FDA Fast Track designation for PMN310
- ProMIS Neurosciences ends at-the-market agreement and receives FDA fast track for PMN310
- Why Is ProMIS Neurosciences Stock (PMN) Up 180% Today? - TipRanks.com
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.04%
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Nasdaq Surges Over 100 Points; Domino's Shares Fall After Q2 Results - Barnes & Noble Education (NYSE:BNED), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Dow Gains 50 Points; Verizon Earnings Top Views - OceanPal (NASDAQ:OP), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- ProMIS Neurosciences stock soars after FDA grants Fast Track for Alzheimer’s drug
- FDA grants fast track designation to ProMIS Neurosciences’ Alzheimer’s drug
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- ProMIS Neurosciences receives extension from Nasdaq to regain minimum bid price
- ProMIS Neurosciences Presents at H.C. Wainwright 6th Annual Neuro Perspectives Hybrid Conference
- Promis Neurosciences approves new incentive plan
- This NeuroSense Therapeutics Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 3 Initiations For Monday - NeuroSense Therapeutics (NASDAQ:NRSN), Primis Finl (NASDAQ:FRST)
Дневной диапазон
0.41 0.45
Годовой диапазон
0.38 1.59
- Предыдущее закрытие
- 0.42
- Open
- 0.43
- Bid
- 0.42
- Ask
- 0.72
- Low
- 0.41
- High
- 0.45
- Объем
- 266
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -22.22%
- 6-месячное изменение
- -40.85%
- Годовое изменение
- -66.13%
