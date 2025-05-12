货币 / PMN
PMN: ProMIS Neurosciences Inc
0.46 USD 0.04 (9.52%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PMN汇率已更改9.52%。当日，交易品种以低点0.42和高点0.46进行交易。
关注ProMIS Neurosciences Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PMN新闻
- ProMIS Neurosciences raises $12 million through PIPE financing and warrants
- ProMIS Neurosciences stock gets FDA Fast Track designation for PMN310
- ProMIS Neurosciences ends at-the-market agreement and receives FDA fast track for PMN310
- Why Is ProMIS Neurosciences Stock (PMN) Up 180% Today? - TipRanks.com
- ProMIS Neurosciences stock soars after FDA grants Fast Track for Alzheimer’s drug
- FDA grants fast track designation to ProMIS Neurosciences’ Alzheimer’s drug
- ProMIS Neurosciences receives extension from Nasdaq to regain minimum bid price
日范围
0.42 0.46
年范围
0.38 1.59
- 前一天收盘价
- 0.42
- 开盘价
- 0.42
- 卖价
- 0.46
- 买价
- 0.76
- 最低价
- 0.42
- 最高价
- 0.46
- 交易量
- 412
- 日变化
- 9.52%
- 月变化
- -14.81%
- 6个月变化
- -35.21%
- 年变化
- -62.90%
