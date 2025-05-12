QuotazioniSezioni
Valute / PMN
PMN: ProMIS Neurosciences Inc

0.44 USD 0.02 (4.35%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PMN ha avuto una variazione del -4.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.44 e ad un massimo di 0.46.

Segui le dinamiche di ProMIS Neurosciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.44 0.46
Intervallo Annuale
0.38 1.59
Chiusura Precedente
0.46
Apertura
0.46
Bid
0.44
Ask
0.74
Minimo
0.44
Massimo
0.46
Volume
302
Variazione giornaliera
-4.35%
Variazione Mensile
-18.52%
Variazione Semestrale
-38.03%
Variazione Annuale
-64.52%
21 settembre, domenica