Devises / PMN
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
PMN: ProMIS Neurosciences Inc
0.44 USD 0.02 (4.35%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PMN a changé de -4.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.44 et à un maximum de 0.46.
Suivez la dynamique ProMIS Neurosciences Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PMN Nouvelles
- ProMIS advances Alzheimer’s drug to final dose level in clinical trial
- Phoenix Mecano stock drops 3% as Q2 profit plunges on weak demand, costs
- ProMIS Neurosciences raises $12 million through PIPE financing and warrants
- Why Vicor Shares Are Trading Higher By 39%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Abivax (NASDAQ:ABVX)
- ProMIS Neurosciences stock gets FDA Fast Track designation for PMN310
- ProMIS Neurosciences ends at-the-market agreement and receives FDA fast track for PMN310
- Why Is ProMIS Neurosciences Stock (PMN) Up 180% Today? - TipRanks.com
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.04%
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Nasdaq Surges Over 100 Points; Domino's Shares Fall After Q2 Results - Barnes & Noble Education (NYSE:BNED), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Dow Gains 50 Points; Verizon Earnings Top Views - OceanPal (NASDAQ:OP), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- ProMIS Neurosciences stock soars after FDA grants Fast Track for Alzheimer’s drug
- FDA grants fast track designation to ProMIS Neurosciences’ Alzheimer’s drug
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- ProMIS Neurosciences receives extension from Nasdaq to regain minimum bid price
- ProMIS Neurosciences Presents at H.C. Wainwright 6th Annual Neuro Perspectives Hybrid Conference
- Promis Neurosciences approves new incentive plan
- This NeuroSense Therapeutics Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 3 Initiations For Monday - NeuroSense Therapeutics (NASDAQ:NRSN), Primis Finl (NASDAQ:FRST)
Range quotidien
0.44 0.46
Range Annuel
0.38 1.59
- Clôture Précédente
- 0.46
- Ouverture
- 0.46
- Bid
- 0.44
- Ask
- 0.74
- Plus Bas
- 0.44
- Plus Haut
- 0.46
- Volume
- 302
- Changement quotidien
- -4.35%
- Changement Mensuel
- -18.52%
- Changement à 6 Mois
- -38.03%
- Changement Annuel
- -64.52%
20 septembre, samedi