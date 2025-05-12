통화 / PMN
PMN: ProMIS Neurosciences Inc
0.44 USD 0.02 (4.35%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PMN 환율이 오늘 -4.35%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.44이고 고가는 0.46이었습니다.
ProMIS Neurosciences Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
PMN News
- ProMIS advances Alzheimer’s drug to final dose level in clinical trial
- Phoenix Mecano stock drops 3% as Q2 profit plunges on weak demand, costs
- ProMIS Neurosciences raises $12 million through PIPE financing and warrants
- Why Vicor Shares Are Trading Higher By 39%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Abivax (NASDAQ:ABVX)
- ProMIS Neurosciences stock gets FDA Fast Track designation for PMN310
- ProMIS Neurosciences ends at-the-market agreement and receives FDA fast track for PMN310
- Why Is ProMIS Neurosciences Stock (PMN) Up 180% Today? - TipRanks.com
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.04%
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Nasdaq Surges Over 100 Points; Domino's Shares Fall After Q2 Results - Barnes & Noble Education (NYSE:BNED), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Dow Gains 50 Points; Verizon Earnings Top Views - OceanPal (NASDAQ:OP), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- ProMIS Neurosciences stock soars after FDA grants Fast Track for Alzheimer’s drug
- FDA grants fast track designation to ProMIS Neurosciences’ Alzheimer’s drug
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- ProMIS Neurosciences receives extension from Nasdaq to regain minimum bid price
- ProMIS Neurosciences Presents at H.C. Wainwright 6th Annual Neuro Perspectives Hybrid Conference
- Promis Neurosciences approves new incentive plan
- This NeuroSense Therapeutics Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 3 Initiations For Monday - NeuroSense Therapeutics (NASDAQ:NRSN), Primis Finl (NASDAQ:FRST)
일일 변동 비율
0.44 0.46
년간 변동
0.38 1.59
- 이전 종가
- 0.46
- 시가
- 0.46
- Bid
- 0.44
- Ask
- 0.74
- 저가
- 0.44
- 고가
- 0.46
- 볼륨
- 302
- 일일 변동
- -4.35%
- 월 변동
- -18.52%
- 6개월 변동
- -38.03%
- 년간 변동율
- -64.52%
20 9월, 토요일