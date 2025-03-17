Moedas / PLX
PLX: Protalix BioTherapeutics Inc (DE)
1.86 USD 0.02 (1.09%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PLX para hoje mudou para 1.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.84 e o mais alto foi 1.92.
Veja a dinâmica do par de moedas Protalix BioTherapeutics Inc (DE). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PLX Notícias
Faixa diária
1.84 1.92
Faixa anual
0.99 3.10
- Fechamento anterior
- 1.84
- Open
- 1.92
- Bid
- 1.86
- Ask
- 2.16
- Low
- 1.84
- High
- 1.92
- Volume
- 288
- Mudança diária
- 1.09%
- Mudança mensal
- 16.98%
- Mudança de 6 meses
- -27.06%
- Mudança anual
- 78.85%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh