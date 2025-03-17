货币 / PLX
PLX: Protalix BioTherapeutics Inc (DE)
1.88 USD 0.07 (3.59%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PLX汇率已更改-3.59%。当日，交易品种以低点1.87和高点1.97进行交易。
关注Protalix BioTherapeutics Inc (DE)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PLX新闻
日范围
1.87 1.97
年范围
0.99 3.10
- 前一天收盘价
- 1.95
- 开盘价
- 1.97
- 卖价
- 1.88
- 买价
- 2.18
- 最低价
- 1.87
- 最高价
- 1.97
- 交易量
- 472
- 日变化
- -3.59%
- 月变化
- 18.24%
- 6个月变化
- -26.27%
- 年变化
- 80.77%
