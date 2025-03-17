통화 / PLX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
PLX: Protalix BioTherapeutics Inc (DE)
1.87 USD 0.01 (0.54%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PLX 환율이 오늘 0.54%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.86이고 고가는 1.91이었습니다.
Protalix BioTherapeutics Inc (DE) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PLX News
- Protalix: Speculative Buy On Promising Plant-Cell Platform And Elfabrio Ramp (NYSE:PLX)
- Protalix BioTherapeutics amends at-the-market equity offering agreement
- Protalix BioTherapeutics, Inc. (PLX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Protalix earnings missed by $0.15, revenue topped estimates
- Protalix BioTherapeutics names Gilad Mamlok as new CFO
- Earnings call transcript: Pluxee NV Q3 2025 sees stock rise despite revenue miss
- Pluxee Q3 Fiscal 2025 slides: Double-digit revenue growth continues, objectives reaffirmed
- Pluxee posts 11.1% organic revenue growth in Q3 on solid volumes
- Pluxee shares jump sharply as company doubles margin growth outlook for 2025
- Protalix BioTherapeutics Stock: Strong Buy With A Promising Pipeline (PLX)
- Protalix Stock (PLX) Grabbing Attention with Record Revenue Surge - TipRanks.com
- Protalix BioTherapeutics, Inc. (PLX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
1.86 1.91
년간 변동
0.99 3.10
- 이전 종가
- 1.86
- 시가
- 1.88
- Bid
- 1.87
- Ask
- 2.17
- 저가
- 1.86
- 고가
- 1.91
- 볼륨
- 360
- 일일 변동
- 0.54%
- 월 변동
- 17.61%
- 6개월 변동
- -26.67%
- 년간 변동율
- 79.81%
20 9월, 토요일