PLX: Protalix BioTherapeutics Inc (DE)
1.89 USD 0.03 (1.61%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PLX hat sich für heute um 1.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.86 bis zu einem Hoch von 1.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Protalix BioTherapeutics Inc (DE)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PLX News
- Protalix: Speculative Buy On Promising Plant-Cell Platform And Elfabrio Ramp (NYSE:PLX)
- Protalix BioTherapeutics amends at-the-market equity offering agreement
- Protalix BioTherapeutics, Inc. (PLX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Protalix earnings missed by $0.15, revenue topped estimates
- Protalix BioTherapeutics names Gilad Mamlok as new CFO
- Earnings call transcript: Pluxee NV Q3 2025 sees stock rise despite revenue miss
- Pluxee Q3 Fiscal 2025 slides: Double-digit revenue growth continues, objectives reaffirmed
- Pluxee posts 11.1% organic revenue growth in Q3 on solid volumes
- Pluxee shares jump sharply as company doubles margin growth outlook for 2025
- Protalix BioTherapeutics Stock: Strong Buy With A Promising Pipeline (PLX)
- Protalix Stock (PLX) Grabbing Attention with Record Revenue Surge - TipRanks.com
- Protalix BioTherapeutics, Inc. (PLX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
1.86 1.90
Jahresspanne
0.99 3.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.86
- Eröffnung
- 1.88
- Bid
- 1.89
- Ask
- 2.19
- Tief
- 1.86
- Hoch
- 1.90
- Volumen
- 88
- Tagesänderung
- 1.61%
- Monatsänderung
- 18.87%
- 6-Monatsänderung
- -25.88%
- Jahresänderung
- 81.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K