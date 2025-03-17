Валюты / PLX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PLX: Protalix BioTherapeutics Inc (DE)
1.95 USD 0.04 (2.09%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PLX за сегодня изменился на 2.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.87, а максимальная — 1.96.
Следите за динамикой Protalix BioTherapeutics Inc (DE). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PLX
- Protalix: Speculative Buy On Promising Plant-Cell Platform And Elfabrio Ramp (NYSE:PLX)
- Protalix BioTherapeutics amends at-the-market equity offering agreement
- Protalix BioTherapeutics, Inc. (PLX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Protalix earnings missed by $0.15, revenue topped estimates
- Protalix BioTherapeutics names Gilad Mamlok as new CFO
- Earnings call transcript: Pluxee NV Q3 2025 sees stock rise despite revenue miss
- Pluxee Q3 Fiscal 2025 slides: Double-digit revenue growth continues, objectives reaffirmed
- Pluxee posts 11.1% organic revenue growth in Q3 on solid volumes
- Pluxee shares jump sharply as company doubles margin growth outlook for 2025
- Protalix BioTherapeutics Stock: Strong Buy With A Promising Pipeline (PLX)
- Protalix Stock (PLX) Grabbing Attention with Record Revenue Surge - TipRanks.com
- Protalix BioTherapeutics, Inc. (PLX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
1.87 1.96
Годовой диапазон
0.99 3.10
- Предыдущее закрытие
- 1.91
- Open
- 1.90
- Bid
- 1.95
- Ask
- 2.25
- Low
- 1.87
- High
- 1.96
- Объем
- 509
- Дневное изменение
- 2.09%
- Месячное изменение
- 22.64%
- 6-месячное изменение
- -23.53%
- Годовое изменение
- 87.50%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.