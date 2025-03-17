Valute / PLX
PLX: Protalix BioTherapeutics Inc (DE)
1.87 USD 0.01 (0.54%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PLX ha avuto una variazione del 0.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.86 e ad un massimo di 1.91.
Segui le dinamiche di Protalix BioTherapeutics Inc (DE). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.86 1.91
Intervallo Annuale
0.99 3.10
- Chiusura Precedente
- 1.86
- Apertura
- 1.88
- Bid
- 1.87
- Ask
- 2.17
- Minimo
- 1.86
- Massimo
- 1.91
- Volume
- 360
- Variazione giornaliera
- 0.54%
- Variazione Mensile
- 17.61%
- Variazione Semestrale
- -26.67%
- Variazione Annuale
- 79.81%
21 settembre, domenica