Moedas / PHG
PHG: Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares
27.94 USD 0.11 (0.39%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PHG para hoje mudou para -0.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.87 e o mais alto foi 28.37.
Veja a dinâmica do par de moedas Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PHG Notícias
- Southlake Health adopts Philips helium-free MRI technology
- KeyBanc mantém classificação acima da média para ações da ResMed, com preço-alvo de US$ 298
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Philips says no new French probe opened over sleep device recall
- Here's Why Royal Philips (PHG) is a Strong Value Stock
- Philips Norelco introduces head shaver pro series for precise scalp grooming
- GEHC Positioned for Growth With AI, Global Expansion and Margins
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.13%
- Why Royal Philips (PHG) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Why Royal Philips (PHG) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Philips Q2 Earnings and Revenues Decline Year Over Year, Shares Fall
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.06%
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.21%
- Sanmina, Sarepta Therapeutics, Polaris, Celestica And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Rich Sparkle Holdings (NASDAQ:ANPA), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
- Koninklijke Philips N.V. (PHG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Koninklijke Philips ADR earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- Philips lifts profit outlook on tariff mitigation as Stellantis flags $1.7 billion hit from levies
- European stocks rise amid earnings flurry, investors asses US-EU trade deal
- European stocks rise; U.S.-EU trade agreement, earnings and Fed meeting in focus
- Philips Q2 net income falls on one time item; margins and cash flow rise
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.57%
- Here's Why Royal Philips (PHG) is a Strong Value Stock
- Longleaf Partners International Fund Q2 2025 Commentary
Faixa diária
27.87 28.37
Faixa anual
21.48 32.91
- Fechamento anterior
- 28.05
- Open
- 27.98
- Bid
- 27.94
- Ask
- 28.24
- Low
- 27.87
- High
- 28.37
- Volume
- 1.349 K
- Mudança diária
- -0.39%
- Mudança mensal
- 3.29%
- Mudança de 6 meses
- 9.40%
- Mudança anual
- -15.05%
