Валюты / PHG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PHG: Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares
28.05 USD 0.11 (0.39%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PHG за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.95, а максимальная — 28.15.
Следите за динамикой Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PHG
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Philips says no new French probe opened over sleep device recall
- Here's Why Royal Philips (PHG) is a Strong Value Stock
- Philips Norelco introduces head shaver pro series for precise scalp grooming
- GEHC Positioned for Growth With AI, Global Expansion and Margins
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.13%
- Why Royal Philips (PHG) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Why Royal Philips (PHG) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Philips Q2 Earnings and Revenues Decline Year Over Year, Shares Fall
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.06%
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.21%
- Sanmina, Sarepta Therapeutics, Polaris, Celestica And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Rich Sparkle Holdings (NASDAQ:ANPA), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
- Koninklijke Philips N.V. (PHG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Koninklijke Philips ADR earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- Philips lifts profit outlook on tariff mitigation as Stellantis flags $1.7 billion hit from levies
- European stocks rise amid earnings flurry, investors asses US-EU trade deal
- European stocks rise; U.S.-EU trade agreement, earnings and Fed meeting in focus
- Philips Q2 net income falls on one time item; margins and cash flow rise
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.57%
- Here's Why Royal Philips (PHG) is a Strong Value Stock
- Longleaf Partners International Fund Q2 2025 Commentary
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.80%
- GE HealthCare Stock: Hidden Winner Of Alzheimer's Drug Boom (NASDAQ:GEHC)
Дневной диапазон
27.95 28.15
Годовой диапазон
21.48 32.91
- Предыдущее закрытие
- 28.16
- Open
- 28.08
- Bid
- 28.05
- Ask
- 28.35
- Low
- 27.95
- High
- 28.15
- Объем
- 1.092 K
- Дневное изменение
- -0.39%
- Месячное изменение
- 3.70%
- 6-месячное изменение
- 9.83%
- Годовое изменение
- -14.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.