PERF: Perfect Corp Class A
1.93 USD 0.01 (0.52%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PERF para hoje mudou para -0.52%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.90 e o mais alto foi 1.93.
Veja a dinâmica do par de moedas Perfect Corp Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PERF Notícias
- Perfect Corp. launches AI editing agent for conversational photo editing
- Top 2 Tech Stocks That May Explode In July - ChargePoint Hldgs (NYSE:CHPT), Badger Meter (NYSE:BMI)
- Perfect Corp Stock: An Undervalued Leader With A Profitable Growth Prospect (NYSE:PERF)
- Perfect Corp.’s AI Skin Analysis Technology Wins Newsweek AI Impact Award for Best Customer Experience in Brand & Retail Category
- Perfect Corp.’s WANNA Launches Virtual Try-On for High-Heeled Shoes
- Perfect Corp. Powers Suite of Next-Gen Beauty & Fashion Tech Solutions with NVIDIA Accelerated Computing
- Perfect Corp. Wins 2025 Global Tech Award for Retail Technology Innovation
- Available Now - Perfect Corp. Debuts New GenAI Clothes Virtual Try-On for Brand and Retailer Websites, Apps and API
- Perfect Corp. Unveils AI That Connects the Entire Beauty & Fashion Journey at VivaTech 2025
- Perfect Corp. Launches YouCam AI Chat: Your All-in-One AI Assistant in the Palm of Your Hand
- Perfect Corp.: Rising With AI And AR/VR For Beauty And Fashion (NYSE:PERF)
- Perfect Corp.: Solid Execution Amid Industry Headwinds (NYSE:PERF)
- Perfect Corp. (PERF) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Perfect Corp's Q4 Revenue Jumps 12.4%, YouCam App Subscribers Hit Record High - Perfect (NYSE:PERF)
Faixa diária
1.90 1.93
Faixa anual
1.52 3.44
- Fechamento anterior
- 1.94
- Open
- 1.93
- Bid
- 1.93
- Ask
- 2.23
- Low
- 1.90
- High
- 1.93
- Volume
- 104
- Mudança diária
- -0.52%
- Mudança mensal
- -3.98%
- Mudança de 6 meses
- 6.63%
- Mudança anual
- 0.00%
25 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 3.3%
- Prév.
- 3.3%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.6%
- Prév.
- 1.6%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 6.8%
- Prév.
- 6.8%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.5%
- Prév.
- -2.8%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.6%
- Prév.
- 1.1%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $42.847 bilh
- Prév.
- $-103.566 bilh
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.1%
- Prév.
- 0.2%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 0.1%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 208 mil
- Prév.
- 231 mil
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.913 milh
- Prév.
- 1.920 milh
13:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.925%