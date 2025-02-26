通貨 / PERF
PERF: Perfect Corp Class A
1.93 USD 0.01 (0.52%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PERFの今日の為替レートは、-0.52%変化しました。日中、通貨は1あたり1.90の安値と1.93の高値で取引されました。
Perfect Corp Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PERF News
- Perfect Corp. launches AI editing agent for conversational photo editing
- Top 2 Tech Stocks That May Explode In July - ChargePoint Hldgs (NYSE:CHPT), Badger Meter (NYSE:BMI)
- Perfect Corp Stock: An Undervalued Leader With A Profitable Growth Prospect (NYSE:PERF)
- Perfect Corp.’s AI Skin Analysis Technology Wins Newsweek AI Impact Award for Best Customer Experience in Brand & Retail Category
- Perfect Corp.’s WANNA Launches Virtual Try-On for High-Heeled Shoes
- Perfect Corp. Powers Suite of Next-Gen Beauty & Fashion Tech Solutions with NVIDIA Accelerated Computing
- Perfect Corp. Wins 2025 Global Tech Award for Retail Technology Innovation
- Available Now - Perfect Corp. Debuts New GenAI Clothes Virtual Try-On for Brand and Retailer Websites, Apps and API
- Perfect Corp. Unveils AI That Connects the Entire Beauty & Fashion Journey at VivaTech 2025
- Perfect Corp. Launches YouCam AI Chat: Your All-in-One AI Assistant in the Palm of Your Hand
- Perfect Corp.: Rising With AI And AR/VR For Beauty And Fashion (NYSE:PERF)
- Perfect Corp.: Solid Execution Amid Industry Headwinds (NYSE:PERF)
- Perfect Corp. (PERF) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Perfect Corp's Q4 Revenue Jumps 12.4%, YouCam App Subscribers Hit Record High - Perfect (NYSE:PERF)
1日のレンジ
1.90 1.93
1年のレンジ
1.52 3.44
- 以前の終値
- 1.94
- 始値
- 1.93
- 買値
- 1.93
- 買値
- 2.23
- 安値
- 1.90
- 高値
- 1.93
- 出来高
- 104
- 1日の変化
- -0.52%
- 1ヶ月の変化
- -3.98%
- 6ヶ月の変化
- 6.63%
- 1年の変化
- 0.00%
25 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 3.3%
- 前
- 3.3%
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 1.6%
- 前
- 1.6%
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 6.8%
- 前
- 6.8%
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- -0.5%
- 前
- -2.8%
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 0.6%
- 前
- 1.1%
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- $42.847 B
- 前
- $-103.566 B
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 0.1%
- 前
- 0.2%
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 0.1%
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 208 K
- 前
- 231 K
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 1.913 M
- 前
- 1.920 M
13:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
14:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 3.925%