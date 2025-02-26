Valute / PERF
PERF: Perfect Corp Class A
1.93 USD 0.01 (0.52%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PERF ha avuto una variazione del -0.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.90 e ad un massimo di 1.93.
Segui le dinamiche di Perfect Corp Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PERF News
- Perfect Corp. launches AI editing agent for conversational photo editing
- Top 2 Tech Stocks That May Explode In July - ChargePoint Hldgs (NYSE:CHPT), Badger Meter (NYSE:BMI)
- Perfect Corp Stock: An Undervalued Leader With A Profitable Growth Prospect (NYSE:PERF)
- Perfect Corp.’s AI Skin Analysis Technology Wins Newsweek AI Impact Award for Best Customer Experience in Brand & Retail Category
- Perfect Corp.’s WANNA Launches Virtual Try-On for High-Heeled Shoes
- Perfect Corp. Powers Suite of Next-Gen Beauty & Fashion Tech Solutions with NVIDIA Accelerated Computing
- Perfect Corp. Wins 2025 Global Tech Award for Retail Technology Innovation
- Available Now - Perfect Corp. Debuts New GenAI Clothes Virtual Try-On for Brand and Retailer Websites, Apps and API
- Perfect Corp. Unveils AI That Connects the Entire Beauty & Fashion Journey at VivaTech 2025
- Perfect Corp. Launches YouCam AI Chat: Your All-in-One AI Assistant in the Palm of Your Hand
- Perfect Corp.: Rising With AI And AR/VR For Beauty And Fashion (NYSE:PERF)
- Perfect Corp.: Solid Execution Amid Industry Headwinds (NYSE:PERF)
- Perfect Corp. (PERF) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Perfect Corp's Q4 Revenue Jumps 12.4%, YouCam App Subscribers Hit Record High - Perfect (NYSE:PERF)
Intervallo Giornaliero
1.90 1.93
Intervallo Annuale
1.52 3.44
- Chiusura Precedente
- 1.94
- Apertura
- 1.93
- Bid
- 1.93
- Ask
- 2.23
- Minimo
- 1.90
- Massimo
- 1.93
- Volume
- 104
- Variazione giornaliera
- -0.52%
- Variazione Mensile
- -3.98%
- Variazione Semestrale
- 6.63%
- Variazione Annuale
- 0.00%
