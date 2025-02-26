Валюты / PERF
PERF: Perfect Corp Class A
1.93 USD 0.01 (0.52%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PERF за сегодня изменился на -0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.90, а максимальная — 1.93.
Следите за динамикой Perfect Corp Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PERF
- Perfect Corp. launches AI editing agent for conversational photo editing
- Top 2 Tech Stocks That May Explode In July - ChargePoint Hldgs (NYSE:CHPT), Badger Meter (NYSE:BMI)
- Perfect Corp Stock: An Undervalued Leader With A Profitable Growth Prospect (NYSE:PERF)
- Perfect Corp.’s AI Skin Analysis Technology Wins Newsweek AI Impact Award for Best Customer Experience in Brand & Retail Category
- Perfect Corp.’s WANNA Launches Virtual Try-On for High-Heeled Shoes
- Perfect Corp. Powers Suite of Next-Gen Beauty & Fashion Tech Solutions with NVIDIA Accelerated Computing
- Perfect Corp. Wins 2025 Global Tech Award for Retail Technology Innovation
- Available Now - Perfect Corp. Debuts New GenAI Clothes Virtual Try-On for Brand and Retailer Websites, Apps and API
- Perfect Corp. Unveils AI That Connects the Entire Beauty & Fashion Journey at VivaTech 2025
- Perfect Corp. Launches YouCam AI Chat: Your All-in-One AI Assistant in the Palm of Your Hand
- Perfect Corp.: Rising With AI And AR/VR For Beauty And Fashion (NYSE:PERF)
- Perfect Corp.: Solid Execution Amid Industry Headwinds (NYSE:PERF)
- Perfect Corp. (PERF) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Perfect Corp's Q4 Revenue Jumps 12.4%, YouCam App Subscribers Hit Record High - Perfect (NYSE:PERF)
Дневной диапазон
1.90 1.93
Годовой диапазон
1.52 3.44
- Предыдущее закрытие
- 1.94
- Open
- 1.93
- Bid
- 1.93
- Ask
- 2.23
- Low
- 1.90
- High
- 1.93
- Объем
- 104
- Дневное изменение
- -0.52%
- Месячное изменение
- -3.98%
- 6-месячное изменение
- 6.63%
- Годовое изменение
- 0.00%
25 сентября, четверг
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 3.3%
- Пред.
- 3.3%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.6%
- Пред.
- 1.6%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 6.8%
- Пред.
- 6.8%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -0.5%
- Пред.
- -2.8%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.6%
- Пред.
- 1.1%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- $42.847 млрд
- Пред.
- $-103.566 млрд
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.2%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 0.1%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 208 тыс
- Пред.
- 231 тыс
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.913 млн
- Пред.
- 1.920 млн
13:00
USD
14:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.925%