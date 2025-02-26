Währungen / PERF
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PERF: Perfect Corp Class A
1.93 USD 0.01 (0.52%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PERF hat sich für heute um -0.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.90 bis zu einem Hoch von 1.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die Perfect Corp Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PERF News
- Perfect Corp. launches AI editing agent for conversational photo editing
- Top 2 Tech Stocks That May Explode In July - ChargePoint Hldgs (NYSE:CHPT), Badger Meter (NYSE:BMI)
- Perfect Corp Stock: An Undervalued Leader With A Profitable Growth Prospect (NYSE:PERF)
- Perfect Corp.’s AI Skin Analysis Technology Wins Newsweek AI Impact Award for Best Customer Experience in Brand & Retail Category
- Perfect Corp.’s WANNA Launches Virtual Try-On for High-Heeled Shoes
- Perfect Corp. Powers Suite of Next-Gen Beauty & Fashion Tech Solutions with NVIDIA Accelerated Computing
- Perfect Corp. Wins 2025 Global Tech Award for Retail Technology Innovation
- Available Now - Perfect Corp. Debuts New GenAI Clothes Virtual Try-On for Brand and Retailer Websites, Apps and API
- Perfect Corp. Unveils AI That Connects the Entire Beauty & Fashion Journey at VivaTech 2025
- Perfect Corp. Launches YouCam AI Chat: Your All-in-One AI Assistant in the Palm of Your Hand
- Perfect Corp.: Rising With AI And AR/VR For Beauty And Fashion (NYSE:PERF)
- Perfect Corp.: Solid Execution Amid Industry Headwinds (NYSE:PERF)
- Perfect Corp. (PERF) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Perfect Corp's Q4 Revenue Jumps 12.4%, YouCam App Subscribers Hit Record High - Perfect (NYSE:PERF)
Tagesspanne
1.90 1.93
Jahresspanne
1.52 3.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.94
- Eröffnung
- 1.93
- Bid
- 1.93
- Ask
- 2.23
- Tief
- 1.90
- Hoch
- 1.93
- Volumen
- 104
- Tagesänderung
- -0.52%
- Monatsänderung
- -3.98%
- 6-Monatsänderung
- 6.63%
- Jahresänderung
- 0.00%
25 September, Donnerstag
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 3.3%
- Vorh
- 3.3%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 1.6%
- Vorh
- 1.6%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 6.8%
- Vorh
- 6.8%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- -0.5%
- Vorh
- -2.8%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 0.6%
- Vorh
- 1.1%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- $42.847 B
- Vorh
- $-103.566 B
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 0.1%
- Vorh
- 0.2%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 0.1%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 208 K
- Vorh
- 231 K
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 1.913 M
- Vorh
- 1.920 M
13:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
14:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.925%